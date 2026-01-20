بعد تحقيق مصراوي "آيفون بماء زمزم".. الجمارك تلغي إعفاء الهاتف الشخصي

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم، انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

كان مصراوي نشر تحقيقا للزميل محمد سامي بعنوان " آيفون بماء زمزم" 30 ديسمبر الماضي، كشف أساليب التحايل على القرار الحكومي الصادر قبل نحو عام بشأن تنظيم دخول الهواتف المحمولة من الخارج، والذي يسمح للمواطن العائد من الخارج باصطحاب هاتف واحد معفى من الجمارك، بشرط تسجيله على المنظومة قبل مغادرة المطار.

ورصد التحقيق بدء محاولات الالتفاف على القرار منذ مارس الماضي، حيث تطورت من ممارسات فردية إلى نشاط منظم، استهدف بشكل خاص رحلات العمرة، مستغلًا أن غالبية المعتمرين لا يسافرون بشكل متكرر.

وأوضح التحقيق أن بعض التجار يقنعون المعتمرين باصطحاب هواتف حديثة، من بينها إصدارات جديدة من "آيفون"، وتسجيلها على جوازات سفرهم مقابل مبالغ مالية تصل إلى 5 آلاف جنيه، قبل أن تتطور الممارسات إلى تأجير رحلات عمرة كاملة بالتنسيق مع بعض المشرفين.

وكشف التحقيق عن ظهور مجموعات عبر موقع "فيسبوك" لتنسيق هذه العمليات بشكل شبه علني، مؤكدًا أن تلك الممارسات تسببت في إهدار مليارات الجنيهات على الدولة نتيجة التهرب من الرسوم الجمركية المستحقة.

لقراءة التحقيق.. اضغط هنا