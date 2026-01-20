مقتل 5 مسلحين خلال عملية أمنية جنوب غربي باكستان

إسلام أباد- (أ ش أ)

أعلن الجيش الباكستاني، مقتل خمسة مسلحين، خلال عملية أمنية شنتها قوات الأمن في منطقة "ماستونج" بإقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي البلاد.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء- في نسختها الناطقة بالإنجليزية - أن قوات الأمن نفذت العملية استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في المنطقة يخططون لتخريب الطريق السريع ومهاجمة أهداف مدنية وأمنية، فيما اندلعت اشتباكات بين القوات والمسلحين أسفرت عن مقتل خمسة منهم.

وأضافت القناة أنه تم مصادرة كمية من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزة المسلحين، بما في ذلك خمسة رشاشات، وسبع قنابل يدوية، وثلاث دراجات نارية .. وقد شنت قوات الأمن عملية تمشيط في المنطقة من أجل القضاء على أية عناصر مسلحة متبقية.

وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".