عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي صندوق تحيا مصر، لبحث سبل تعزيز الاستثمار لدعم السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية مع الحفاظ على قيمتها البيئية والجيولوجية، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة البيئة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الاجتماع تناول محاور سبل تطوير المحميات الطبيعية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يسهم في جذب الاستثمارات البيئية وتعزيز السياحة المستدامة، مع الحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الخصائص البيئية الفريدة لكل محمية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الاجتماع تناول. بحث مقترح إنشاء ممرات ممهدة ومخصصة لسير السيارات الكهربائية داخل المحميات، بما يضمن سهولة الحركة للزائرين والعاملين دون الإضرار بالطبيعة البيئية، مشيرة إلى أنه تم تدقيق وتحديد المسارات البيئية المعتمدة من إدارات المحميات لتعظيم الاستفادة منها في العمليات التشغيلية.

وأضافت منال عوض، أن الاجتماع شمل مناقشة التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية داخل المحميات الطبيعية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية للإدارة المستدامة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

كما شددت الدكتورة منال عوض، على ضرورة إعداد دراسة متكاملة لتصميم مداخل المحميات الطبيعية، بما يعكس الهوية البيئية والجيولوجية المميزة لكل محمية، ويسهم في تحسين الصورة البصرية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للزائرين، مع الالتزام الكامل بالمعايير البيئية.

ووجّهت وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، بإعداد الدراسة البيئية المتكاملة للمشروع، تتضمن تحديد الخامات والمواد المستخدمة في التنفيذ، بما يتماشى مع طبيعة كل محمية، ويضمن الحفاظ على مواردها الطبيعية وقيمتها البيئية.

وشددت الدكتورة منال عوض، على أن الوزارة مستمرة في تعزيز الشراكات الوطنية، وعلى رأسها التعاون مع صندوق تحيا مصر، لدعم المشروعات التنموية المستدامة داخل المحميات الطبيعية، بما يعزز مكانة المحميات المصرية كوجهات بيئية وسياحية عالمية، ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية.

