إعلان

البيئة: رؤية متكاملة لتعزيز الاستثمار المستدام وتطوير المحميات الطبيعية

كتب : محمد نصار

11:09 ص 20/01/2026

اجتماع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي صندوق تحيا مصر، لبحث سبل تعزيز الاستثمار لدعم السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية مع الحفاظ على قيمتها البيئية والجيولوجية، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة البيئة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الاجتماع تناول محاور سبل تطوير المحميات الطبيعية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يسهم في جذب الاستثمارات البيئية وتعزيز السياحة المستدامة، مع الحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الخصائص البيئية الفريدة لكل محمية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الاجتماع تناول. بحث مقترح إنشاء ممرات ممهدة ومخصصة لسير السيارات الكهربائية داخل المحميات، بما يضمن سهولة الحركة للزائرين والعاملين دون الإضرار بالطبيعة البيئية، مشيرة إلى أنه تم تدقيق وتحديد المسارات البيئية المعتمدة من إدارات المحميات لتعظيم الاستفادة منها في العمليات التشغيلية.

وأضافت منال عوض، أن الاجتماع شمل مناقشة التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية داخل المحميات الطبيعية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية للإدارة المستدامة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

كما شددت الدكتورة منال عوض، على ضرورة إعداد دراسة متكاملة لتصميم مداخل المحميات الطبيعية، بما يعكس الهوية البيئية والجيولوجية المميزة لكل محمية، ويسهم في تحسين الصورة البصرية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للزائرين، مع الالتزام الكامل بالمعايير البيئية.

ووجّهت وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، بإعداد الدراسة البيئية المتكاملة للمشروع، تتضمن تحديد الخامات والمواد المستخدمة في التنفيذ، بما يتماشى مع طبيعة كل محمية، ويضمن الحفاظ على مواردها الطبيعية وقيمتها البيئية.

وشددت الدكتورة منال عوض، على أن الوزارة مستمرة في تعزيز الشراكات الوطنية، وعلى رأسها التعاون مع صندوق تحيا مصر، لدعم المشروعات التنموية المستدامة داخل المحميات الطبيعية، بما يعزز مكانة المحميات المصرية كوجهات بيئية وسياحية عالمية، ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية.

اجتماع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

اقرأ أيضًا:

زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع

ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منال عوض وزيرة التنمية المحلية المحميات الطبيعية وزارة البيئة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وقع بشكل رسمي.. مصدر يكشف صفقة جديدة للأهلي تصل لـ 50 مليون
رياضة محلية

وقع بشكل رسمي.. مصدر يكشف صفقة جديدة للأهلي تصل لـ 50 مليون
"لاعب كبير ولكن".. الاتحاد السكندري يحسم موقفه من ضم كهربا وناصر منسي
رياضة محلية

"لاعب كبير ولكن".. الاتحاد السكندري يحسم موقفه من ضم كهربا وناصر منسي
سعر اليورو يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر اليورو يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
ربع قرن بلا مريض واحد.. لغز المستشفى الذي كلف الدولة 30 مليون جنيه بالسويس
أخبار المحافظات

ربع قرن بلا مريض واحد.. لغز المستشفى الذي كلف الدولة 30 مليون جنيه بالسويس
"أزمة نفسية".. هيفاء وهبي تروج لأغنيتها الجديدة وتوجه نصيحة لجمهورها
زووم

"أزمة نفسية".. هيفاء وهبي تروج لأغنيتها الجديدة وتوجه نصيحة لجمهورها

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد انتهاء الإعفاء.. إلغاء تسجيل هاتف المحمول الشخصي بالدوائر الجمركية
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع
الجمارك: انتهاء فترة إعفاء الهاتف المحمول الواردة بصحبة راكب من ظهر الغد