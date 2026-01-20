إعلان

ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- ميريت نادي:

11:08 ص 20/01/2026

أسعار الخضروات والفاكهة

ارتفعت أسعار البطاطس، والكوسة، والخيار، والكانتلوب، والبرتقال البلدي، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20-1-2026، بينما انخفضت أسعار الطماطم، والفلفل الرومي البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 5.5 و11.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و8 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و10 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 12 و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 20 و25 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 12 و17 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 و17 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 و17 جنيهًا، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 18 و26 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

