لوجود تهديد متزايد.. إسرائيل تنشر تحذيرًا بخصوص السفر لكندا

وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاحد، إن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي نشر تحذيرا بخصوص السفر لكندا نظرا لوجود "تهديد متزايد من قبل أطراف إرهابية".

وفي نوفمبر 2024، رفع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مستوى التحذير من السفر إلى تايلاند إلى المستوى الثاني، قائلا إن الأمر سببه مراجعة وتسليط الضوء على التوصيات، وليس نتيجة زيادة التهديدات.

وجاء القرار الإسرائيلي، بعد بعد تحذيرات استخباراتية إسرائيلية من "هجوم إرهابي محتمل" يستهدف حفلا في جزيرة "كو فا نجان" التايلاندية التي يتردد عليها السياح الإسرائيليون.