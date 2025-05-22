محادثات لجذب بنك صيني في مصر لتسهيل عمل الشركات الصينية

وكالات:

كشف وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،عن محادثات بين مصر والصين لجذب أحد البنوك الصينية للعمل في مصر، بغرض تسهيل أعمال الشركات الصينية العاملة في مصر.

وأوضح في تصريحات لـ"العربية بيزنس" أنه من المهم أن يتواجد بنك صيني داخل السوق المصرية، لمساعدة الشركات الصينية على التعامل بعملتها الخاصة، بجانب فتح أفق سياحية وتعزيز التجارة البينية".

وأشار جمال الدين، إلى أن البنوك المصرية وفرت خلال الفترة الماضية إمكانية فتح حسابات بعملة اليوان، وأن هذا الأمر ساعد بعض الشركات الصينية في استخدام عملتها المحلية داخل المنطقة الاقتصادية.

ولم يحدد رئيس الهيئة الموعد المقترح لبدء عمل البنك الصيني في مصر، لكنه قال "طرحنا فرصة تواجد البنك الصيني في مصر على الجانب الصيني، ونجري محادثات بشأنها معهم حاليًا، ونتمنى أن يتواجد هذا البنك في مصر قريبًا".

وقدر رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حجم الاستثمارات التي جذبتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس آخر 3 سنوات بنحو 8.3 مليار دولار، بينها استثمارات صينية بقيمة تصل 4 مليارات دولار.

"40 % من الاستثمارات المنفذة داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس آخر 3 سنوات محلية و60% أجنبية فالصين بمفردها تسيطر على أكثر من 60% من هذه الاستثمارات الأجنبية"، بحسب رئيس الهيئة.