إيران: مستعدون لمواصلة المفاوضات مع واشنطن لكن نرفض التهديد والضغوط

وكالات

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، الجمعة، التزام طهران بالمسار الدبلوماسي واستعدادها لمواصلة المفاوضات مع واشنطن، مشددة في الوقت نفسه على رفضها التهديد والضغوط.

وقالت الخارجية الإيرانية، إن استمرار العقوبات دليل على صحة شك الشعب الإيراني في جدية واشنطن بالمسار الدبلوماسي.

وأدانت الخارجية الإيرانية، استمرار العقوبات الأمريكية عليها والضغوط على شركائها الاقتصاديين والتجاريين.

وفي بيان أمس الخميس، أدانت الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية على طهران وعلى دول أخرى بذريعة التعاون معها في مجالات اقتصادية.

وأشارت الخارجية الإيرانية، إلى أن العقوبات الأمريكية الجديدة دليل على إصرار واشنطن على عرقلة التعاون بين الدول، مؤكدة أن واشنطن مستمرة بسياساتها العدائية ضد الشعب الإيراني والعقوبات الجديدة جائرة وتنتهك القانون الدولي.

وأوضحت الخارجية الإيرانية، أن عقوبات واشنطن دليل على غياب حسن النية والجدية لدى الجانب الأمريكي في دفع مسار الدبلوماسية.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، فرض عقوبات على سبعة كيانات منخرطة في تجارة المنتجات النفطية والبتروكيميائية الإيرانية، في إطار سياسة الضغط القصوى على طهران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات صحفية إن الولايات المتحدة صنّفت سفينتين على أنهما "ممتلكات محظورة" بسبب ارتباطهما بتجارة النفط الإيراني، مشددًا على أن إدارة الرئيس ترامب كانت ملتزمة بإيصال صادرات إيران غير المشروعة من النفط إلى "الصفر".

وأكد "روبيو"، أن واشنطن ستواصل اتخاذ خطوات إضافية لمحاسبة إيران وكافة شركائها المتورطين في التهرب من العقوبات الأمريكية.