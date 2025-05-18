فيديو| مجهولون يغتالون قياديًا يمنيًا بارزًا مناهضًا للحوثيين

وكالات

قُتل قيادي يمني بارز، اليوم الأحد، في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

وذكرت تقارير إعلامية، أن مسلحين مجهولين اغتالوا القيادي أحمد عبدالله أحمد شثان، أحد أبرز المناهضين لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، عبر تنفيذ كمين مسلّح في طريق العبر بوادي حضرموت.

وأشارت مصادر، إلى أن مسلّحين اعترضوا طريق شثان ومرافقه، وأطلقوا عليهما وابلا من النيران، ثم لاذوا بالفرار.

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الثقوب التي أحدثتها الأعيرة النارية في هيكل سيارة شثان.

وكان شثان الذي ينحدر من محافظة صعدة، من بين أبرز قادة المقاومة التي انخرطت في معارك مع الجماعات المدعومة من إيران.

وفي الآونة الأخيرة، عمل شثان كضابط برتبة رائد في محور صعدة العسكري، الي يتمركز في المناطق المحررة من المحافظة الي يسيطر عليها الحوثيون.

وحتى الآن، لم تكشف السلطات في وادي وصحراء حضرموت أيّة تفاصيل عن عملية الاغتيال التي استهدفت شثان.

وينشط الحوثيون على امتداد طريق العبر الدولي في وادي وصحراء حضرموت، حيث نفّذوا عدّة عمليات استهدفت قيادات مناهضة للجماعة الموالية لإيران، باستخدام العبوات الناسفة والكمائن المسلحة.