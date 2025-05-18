فيديو| مجهولون يغتالون قياديًا يمنيًا بارزًا مناهضًا للحوثيين
وكالات
قُتل قيادي يمني بارز، اليوم الأحد، في محافظة حضرموت شرقي اليمن.
وذكرت تقارير إعلامية، أن مسلحين مجهولين اغتالوا القيادي أحمد عبدالله أحمد شثان، أحد أبرز المناهضين لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، عبر تنفيذ كمين مسلّح في طريق العبر بوادي حضرموت.
وأشارت مصادر، إلى أن مسلّحين اعترضوا طريق شثان ومرافقه، وأطلقوا عليهما وابلا من النيران، ثم لاذوا بالفرار.
وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الثقوب التي أحدثتها الأعيرة النارية في هيكل سيارة شثان.
وكان شثان الذي ينحدر من محافظة صعدة، من بين أبرز قادة المقاومة التي انخرطت في معارك مع الجماعات المدعومة من إيران.
وفي الآونة الأخيرة، عمل شثان كضابط برتبة رائد في محور صعدة العسكري، الي يتمركز في المناطق المحررة من المحافظة الي يسيطر عليها الحوثيون.
وحتى الآن، لم تكشف السلطات في وادي وصحراء حضرموت أيّة تفاصيل عن عملية الاغتيال التي استهدفت شثان.
وينشط الحوثيون على امتداد طريق العبر الدولي في وادي وصحراء حضرموت، حيث نفّذوا عدّة عمليات استهدفت قيادات مناهضة للجماعة الموالية لإيران، باستخدام العبوات الناسفة والكمائن المسلحة.
على الحوثيين غضب الله ولعنته— الشيخ / جمال المعمري 🇾🇪 (@JamalAlmamari11) May 18, 2025
هذا الذي فالحين فيه قتل اليمنيين تحت يافطة غزة
استشهاد الشيخ أحمد عبد الله شثان، أحد مشائخ ضمان محافظة صعدة
أثناء مروره في الطريق الرابط بين العبر والوديعة، صباح اليوم إثر تعرّضه لكمينٍ غادر
يعرفه الناس بطيب أخلاقه ومواقفه المشرفة في نصرة الحق… pic.twitter.com/CToVmM5RQu
فيديو قد يعجبك: