ويتكوف: الظروف على أرض الواقع في غزة خطيرة للغاية



وكالات

قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، لشبكة "إيه بي سي"، إن الظروف على أرض الواقع في قطاع غزة خطيرة للغاية، مضيفًا "لا نريد أن نرى أزمة إنسانية في غزة ولن نسمح بحدوثها في عهد الرئيس دونالد ترامب".

وأكد المبعوث الأمريكي، أنه لا يوجد اختلاف في موقف ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مسألة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، على حد قوله.

وقبل قليل، أعلن مكتب نتنياهو، تطورات جديدة في مسار المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى ووقف الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وجاء في بيان رسمي صادر عن مكتب نتنياهو: "حتى في هذه اللحظات، يواصل فريق التفاوض الإسرائيلي جهوده في الدوحة لاستنفاد كل الفرص المتاحة من أجل التوصل إلى صفقة، سواء استنادًا إلى مخطط ويتكوف، أو ضمن إطار يشمل وقف القتال الكامل، وإطلاق سراح جميع الأسرى، ونفي مقاتلي حماس، وتجريد قطاع غزة من السلاح".

وفيما يتعلق بإمكانية دخول المساعدات لغزة، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، أن المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل سيبحث اليوم الأحد إدخال مساعدات لقطاع غزة بعد ضغوط أمريكية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن تل أبيب وقعت عقدًا مع شركة أمريكية يمكنها بدء توزيع المساعدات الإنسانية بقطاع غزة اعتبارًا من 24 مايو الجاري، وفق ما نقلته إذاعة جيش الاحتلال.