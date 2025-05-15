الخارجية الأمريكية: سوريا طلبت دعمنا لطرد المقاتلين الأجانب واستعدادها للسلام مع إسرائيل

وكالات

صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الحكومة السورية طلبت دعم الولايات المتحدة في طرد المقاتلين الأجانب والجماعات الإرهابية من الأراضي السورية، مؤكداً أن دمشق أعربت كذلك عن استعدادها للسلام مع إسرائيل.

وقال روبيو في تصريح صحفي خلال لقائه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في أنطاليا جنوب تركيا: "الشرع طلب مساعدتنا في طرد المقاتلين الأجانب والإرهابيين، وأعرب عن رغبة الحكومة السورية في تحقيق السلام مع إسرائيل وقد وعدوا بالعمل من أجل مجتمع تعددي.

وقال "روبيو" عقب لقائه "الشيباني" في أنطاليا جنوب تركيا "لقد أعربوا عن اهتمامهم بالسلام مع جميع جيرانهم، بما في ذلك إسرائيل".

وقال مسؤول بإدارة ترامب عن العقوبات على سوريا: وزارة الخزانة ستصدر على الأرجح في الأسابيع المقبلة رخصا تغطي نطاقا واسعا من قطاعات الاقتصاد الضرورية لإعادة الإعمار.