باكستان: الهجوم الهندي أسفر عن مقتل 11 جنديًا و40 مدنيًا

إسلام آباد - (د ب أ)

أفاد بيان صادر عن هيئة العلاقات العامة الباكستانية (الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني)، اليوم الثلاثاء، بأن الهجمات التي شنتها الهند الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل 11 جنديا و40 مدنيا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء عن البيان، أن الهجمات الهندية أسفرت أيضا عن إصابة 121 مدنيا و78 جنديا.

وأضاف البيان أن "أي محاولة لتحدي سيادة باكستان أو سلامة أراضيها، ستقابل برد حاسم".

وردا على ذلك، شنت القوات الباكستانية ضربات "دقيقة"، بحسب البيان.

جدير بالذكر أن الهجوم الذي وقع في 22 من أبريل الماضي في الهند، والذي قتل فيه مسلحون 26 مدنيا – غالبيتهم من السياح – في منطقة جامو وكشمير الهندية، كان قد أشعل فتيل التوترات الأخيرة.

ووصفت الهند الهجوم بأنه عمل إرهابي واتهمت باكستان بالضلوع فيه، وهي الاتهامات التي نفتها إسلام آباد.