ارتفاع حصيلة قتلى حادث انقلاب حافلة ركاب في سريلانكا إلى 21 شخصًا (صورة)

وكالات

ارتفعت حصيلة القتلى في حادث انقلاب حافلة ركاب من على جرف في سريلانكا، اليوم الأحد، إلى 21 شخصًا وإصابة 14 آخرين على الأقل، وفق ما أفاد به مسؤول.

وقالت الشرطة في سريلانكا، إن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح الأحد بالقرب من بلدة كوتمال، على بعد حوالي 140 كيلومترًا شرق العاصمة كولومبو، في منطقة جبلية بوسط البلاد. موضحة أن الحافلة كانت تابعة لشركة حافلات مملوكة للدولة.

وذكر نائب وزير النقل والطرق السريعة، براسانا جوناسينا، لوسائل الإعلام، أن 21 شخصًا لقوا حتفهم في الحادث ويتلقى 14 آخرون العلاج في المستشفيات.

وأظهرت لقطات تلفزيونية محلية الحافلة وهي منقلبة في أسفل منحدر ، بينما ساعد العمال وغيرهم في انتشال المصابين من تحت الأنقاض.

وأُصيب السائق، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقت وقوع الحادث، كان على متن الحافلة قرابة 50 شخصًا.

تعد حوادث الحافلات المميتة شائعة في سريلانكا، وخاصة في المناطق الجبلية، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب القيادة المتهورة والطرق الضيقة سيئة الصيانة.

