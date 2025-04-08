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نقيب معلمى فلسطين: لن نسمح للاحتلال بطمس هويتنا

03:37 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

سائد إرزيقات نقيب معلمى فلسطين

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كتب- أحمد الجندي:

كشف سائد إرزيقات نقيب معلمى فلسطين، أن الشعب الفلسطينى ومنهم المعلمين، يدركون جيدا أن الاحتلال الإسرائيلى يحاول طمس الهوية الفلسطينية، وهو مالن نسمح به.

جاء ذلك خلال كلمته، فى المؤتمر الدولى السابع بعنوان "التعليم فى مناطق الصراع - التحديات والحلول"، والذى تنظمه المنظمة "الدولية للتربية" Education International التى تضم فى عضويتها 180 دولة ، وتستضيفه نقابة المعلمين بحضور خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والدكتور أيمن بهاء الدين نائبا عن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ، وماغوينا مالويكى رئيس منظمة "الدولية للتربية" Education International ، وعدد كبير من الوفود الدولية فى التعليم.

وأضاف نقيب معلمى فلسطين، أننا نعمل على تقديم الدعم المادى والمعنوى ل 4000 معلم فلسطينى، بجانب الاهتمام بتنمية مهاراتهم ومعالجة الآثار النفسية للطلاب نتيجه حرب الإبادة التى ينتهجها الاحتلال الإسرائيلى .

وأوضح إرزيقات، أن تقابة المعلمين الفلسطينيين تتواصل بشكل مستمر مع المعلمين إلكترونيا لتقديم الدعم الكامل لهم.

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نقيب معلمى فلسطين الاحتلال الاسرائيلي سائد إرزيقات
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