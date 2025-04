مرفقا إياه بعبارة عفوا.. ترامب ينشر فيديو لضربة جديدة ضد الحوثيين في اليمن

وكالات

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، مقطع فيديو على منصته "تروث سوشيال" قال إنه يظهر عشرات المقاتلين الحوثيين الذين قُتِلوا في ضربة أمريكية في اليمن، مرفقا إياه بعبارة "عفوا".

وتُظهر صور باللونين الأبيض والأسود التقِطت من الجو عشرات الأشخاص متجمعين في شكل شبه دائري قبل أن يتم قصفهم. ويلي ذلك تصاعد دخان كثيف، ثم لقطات للموقع الذي تعرض للقصف حيث لم يتبق شيء سوى بضع سيارات.

وكتب ترامب في أسفل مقطع الفيديو "هؤلاء الحوثيون تجمعوا للحصول على تعليمات بشأن هجوم". وأضاف "عفوا، لن تكون هناك هجمات من جانب هؤلاء الحوثيين. لن يُغرِقوا سفننا مرة أخرى".

These Houthis gathered for instructions on an attack. Oops, there will be no attack by these Houthis!



They will never sink our ships again! pic.twitter.com/lEzfyDgWP5