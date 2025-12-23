وزير الخارجية اللبناني يتحدث عن التطبيع مع إسرائيل.. ماذا قال؟

قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، إن الحكومة اللبنانية تريد نزع سلاح حزب الله، لأنه من غير المقبول أن يكون هناك منظمة غير قانونية مسلحة في لبنان.

وأضاف وزير الخارجية اللبناني، في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء، أن أمن لبنان يتطلب تفكيك الفرعين الأمني والعسكري لحزب الله وليس فقط نزع السلاح.

وأكد رجي، أن الشعب اللبناني يريد نزع سلاح حزب الله، لافتًأ إلى أن جيش لبنان أمامه مهمة صعبة لنزع سلاح حزب الله.

وتابع وزير الخارجية اللبناني:"أن قادة حزب الله يقولون إنه لن يتم نزع السلاح من شمال الليطاني"، موضحًا أن حزب الله يتحجج بالتصدي لإسرائيل لإبقاء سلاحه والهيمنة على البلاد مستقبلا.

وذكر وزير الخارجية اللبناني، أن حزب الله يحاول كسب الوقت على أمل تغيير في الإدارة الأمريكية.

وحول ملف تطبيع لبنان مع إسرائيل، قال رجي، إنه من المبكر جدا أن نتحدث عن السلام ما بين إسرائيل ولبنان ولا سبيل للحديث عن المفاوضات المباشرة.

ولفت وزير الخارجية اللبناني، إلى أنه لا توجد أي فرصة لتعديل قانون منع التطبيع مع إسرائيل ونحن في حالة حرب معها رسميا.

وعن علاقة لبنان وإيران، أكد وزير الخارجية اللبناني، أن إيران ليست عدوة لنا ولكن لدينا مشكلات عميقة معها

وأكد رجي، أن إيران تتدخل مباشرة في تسليح وتمويل منظمة مسلحة غير قانونية في لبنان.

وأشار إلى أن لبنان تريد السلام مع جميع الدول شرط احترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وجدد وزير الخارجية اللبناني، شكره إلى دولة قطر، مؤكدًا "أنها قدمت دعما عظيما للبنان وهذا أمر نقدره جدا".

وتابع وزير الخارجية اللبناني: "من السابق لأوانه التحدث عن إعادة الإعمار الآن لأن الحرب لم تنته ويمكن أن تعود في أي وقت".

وعلق على العلاقات السورية اللبنانية، قائلا: "لأول مرة في التاريخ الحديث تكون هناك سلطة في سوريا تعترف بلبنان كدولة مستقلة".

وأوضح أن الإدارة السورية الجديدة أكدت أنها تحترم سيادة لبنان وأنها لن تتدخل في شؤوننا الداخلية.