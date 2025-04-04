القناة الـ12: كريم خان قد يصدر أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين

وكالات

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤول سياسي، أن قرار المجر بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية جاء بعد "تنسيق كبير" مع جهات معنية، دون أن توضح طبيعة هذا التنسيق أو الأطراف المشاركة فيه.

وأضافت القناة أن هناك احتمالًا بانسحاب دول أخرى من المحكمة، في ظل التطورات المتعلقة بالتحقيقات الجارية.

وأشارت القناة إلى أن المدعي العام للمحكمة، كريم خان، يدرس إصدار أوامر اعتقال إضافية بحق مسؤولين إسرائيليين، على خلفية الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية.