باكستان: الهند تعتزم بدء الهجوم علينا خلال 24 إلى 36 ساعة

وكالات

حذّر وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله تارار، في ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء، من نية الهند تنفيذ ضربة عسكرية خلال الساعات الأربع والعشرين إلى الست والثلاثين ساعة القادمة.

وقال تارار، خلال مؤتمر صحفي، وفي منشور له عبر منصة "إكس": "لدى باكستان معلومات استخباراتية موثوقة تُشير إلى أن الهند تخطط لتنفيذ هجوم عسكري خلال الساعات القادمة، مستغلة حادثة بَهَلْغام كذريعة زائفة".

وأضاف الوزير: "أي عمل عدواني سيتم الرد عليه بحزم. وستتحمل الهند كامل المسؤولية عن أي تبعات خطيرة قد تترتب على المنطقة".

Pakistan has credible intelligence that India intends to launch a military strike within the next 24 to 36 hours using the Pahalgam incident as a false pretext. Any act of aggression will be met with a decisive response. India will be fully responsible for any serious…