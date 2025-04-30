باكستان: الهند تعتزم بدء الهجوم علينا خلال 24 إلى 36 ساعة

وكالات

حذّر وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله تارار، في ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء، من نية الهند تنفيذ ضربة عسكرية خلال الساعات الأربع والعشرين إلى الست والثلاثين ساعة القادمة.

وقال تارار، خلال مؤتمر صحفي، وفي منشور له عبر منصة "إكس": "لدى باكستان معلومات استخباراتية موثوقة تُشير إلى أن الهند تخطط لتنفيذ هجوم عسكري خلال الساعات القادمة، مستغلة حادثة بَهَلْغام كذريعة زائفة".

وأضاف الوزير: "أي عمل عدواني سيتم الرد عليه بحزم. وستتحمل الهند كامل المسؤولية عن أي تبعات خطيرة قد تترتب على المنطقة".

Pakistan has credible intelligence that India intends to launch a military strike within the next 24 to 36 hours using the Pahalgam incident as a false pretext. Any act of aggression will be met with a decisive response. India will be fully responsible for any serious… — Attaullah Tarar (@TararAttaullah) April 29, 2025

وتصاعدت التوترات بين الهند وباكستان بشكل كبير، في أعقاب الهجوم الذي نفذه مسلحون الثلاثاء في باهالغام الواقعة في الشطر الهندي من كشمير، الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن نيودلهي اتهمت إسلام آباد بالوقوف وراءه.

ونفت باكستان أي دور لها، مطالبة بإجراء "تحقيق محايد" في ظروف الهجوم الأكثر حصدا لمدنيين في المنطقة ذات الغالبية المسلمة، منذ عام 2000.

وكانت الهند بادرت إلى فرض عقوبات الأربعاء، عبر إعلان سلسلة إجراءات رد دبلوماسية ضد إسلام آباد، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الجارتين، وخفض أعداد الدبلوماسيين.

في المقابل، أعلنت إسلام آباد عقب اجتماع نادر للجنة الأمن القومي بعد ظهر الخميس، طرد دبلوماسيين وتعليق التأشيرات للهنود، وإغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند ووقف التجارة معها.

ودعا مجلس الأمن الدولي البلدين إلى "ضبط النفس"، خصوصا أنهما خاضا سابقا 3 حروب، منذ التقسيم عام 1947.