محادثات يونانية تركية لتخفيف التوترات بين البلدين

تسالونيكي (اليونان) - (أ ب)

اجتمع دبلوماسيون بارزون ومسؤولون عسكريون يونانيون وأتراك في شمال اليونان اليوم الاثنين، في إطار جهود لتخفيف التوترات طويلة الأمد بين الجارتين العضوين بحلف شمال الأطلسي (الناتو).

ولا تزال هناك خلافات بين البلدين حول الحدود البحرية وحقوق استكشاف الطاقة في المنطقة.

واستضافت وزارة الدفاع اليونانية الاجتماع في مدينة تسالونيكي الشمالية لمناقشة تدابير بناء الثقة، والتي تشمل الحفاظ على قنوات اتصال مباشرة وزيارات عسكرية وتقييد تدريبات القوات المسلحة.

ترأس الوفد اليوناني هاريس لالاكوس، سفير اليونان السابق في الولايات المتحدة، بينما ترأس الوفد التركي نائب وزير خارجية تركيا محمد كمال بوزاي.

وتأتي المحادثات بعد عدة اجتماعات في العام الماضي بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والاتفاق على إطلاق مفاوضات منفصلة لبناء الثقة وما يسمى بأجندة إيجابية لتعاون اقتصادي أوثق.

ومن المقرر أن تعقد الجولة الثانية من المحادثات في تركيا.