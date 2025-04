إسبانيا: استعادة إمدادات الطاقة لن تكون ممكنة اليوم

وكالات

قال وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي، إن مدريد تعمل على استئناف خدمة القطارات بمجرد استعادة إمدادات الطاقة "والتي لن تكون ممكنة اليوم".

وعقد مجلس الأمن القومي الإسباني، اليوم الاثنين، اجتماعًا طارئًا لمتابعة تطورات أزمة انقطاع الكهرباء التي ضربت البلاد ظهر اليوم، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

ومن جانبها، أعلنت مؤسسة تشغيل المطارات الإسبانية، أن جميع مطارات البلاد تعمل حاليًا باستخدام أنظمة كهربائية احتياطية، قائلة إنه تم تشغيل مولدات كهربائية بديلة لضمان استمرار العمل، في حين تم إخلاء أجزاء من مترو مدريد كإجراء احترازي عقب الانقطاع الواسع للكهرباء، بحسب "رويترز".

Watch: Mass Blackouts in Spain, France, Belgium and Portugal Footage shows passengers being evacuated through tunnels, walking from stalled metro trains in Malaga to the next station amid an ongoing power outage in Spain #Spain #Belgium #Portugal #blackoutEurope #France pic.twitter.com/oQINm5NDrd

وأشارت الشركة المشغلة للمطارات، إلى أنه تم تسجيل تأخيرات في بعض الرحلات الجوية نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.

وزار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، برفقة وزيرة التحول البيئي سارة أجيسين، مركز التحكم في الشركة الخاصة بشبكة الكهرباء الإسبانية، حسبما ذكرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية.

وشهدت شبه الجزيرة الإيبيرية، إسبانيا والبرتغال، اليوم الإثنين، انقطاعًا واسعًا في التيار الكهربائي، أدى إلى توقف خدمات حيوية و اضطرابات كبيرة في البلدين، وامتد تأثيره إلى أجزاء من فرنسا.

❗️🇪🇸⚡️🇫🇷 - On April 28, 2025, Spain and parts of France experienced a brief, widespread power outage lasting only a few seconds.



This blackout disrupted internet access and other services, including 5G networks, for all users in the affected areas.



Services have since been… pic.twitter.com/lcF4viFSKi