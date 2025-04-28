الخارجية الإيرانية: الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة ستُعقد بين عراقجي وويتكوف قريبا

طهران- (د ب أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، اليوم الإثنين، أن الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة ستعقد بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، قريبا، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم الدولية للأنباء.

وفيما يتعلق بتصريحات وزير الخارجية العماني بشأن المفاوضات، قال بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي مع وسائل الإعلام: "أشار الوزير إلى أن هناك اجتماعا رفيع المستوى آخر، والمقصود هو الجولة الرابعة من المفاوضات التي ستُعقد برئاسة وزير الخارجية الإيراني والممثل الخاص لأمريكا."

وفيما يتعلق بالضغوط الأمريكية على الصين والدول الأخرى، قال بقائي: "سياسة الضغوط القصوى لا تقتصر على إيران فقط، بل تُمارس أيضاً ضد دول أخرى، وهي تعرقل التجارة الحرة.

في النهاية، تُنتهك حقوق الإنسان لكل فرد يتعرض لهذه العقوبات. فيما يتعلق بالصين، فإن الضرر الذي تسببه هذه العقوبات يُعد بمثابة عائق أمام العلاقات الودية بين الشعوب."

وفيما يتعلق بالمفاوضات غير المباشرة والخطوط الحمراء لإيران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "الدخول في التفاصيل يجب أن يتم ضمن إطار التفاهمات العامة المتفق عليها. إن خطوطنا الحمراء جزء من المبادئ التفاوضية، ونحن نتابعها بجدية تامة."

من ناحية أخرى، تحدث بقائي عن زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، قائلا: "زيارة الوفد الفني للوكالة تأتي استكمالا للمفاوضات التي جرت بين المدير العام للوكالة والمسؤولين الإيرانيين، حيث سيُجري الوفد اليوم محادثات مع مسؤولي منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وستكون المحادثات ذات طابع فني بحت، وستتناول المباحثات الموضوعات العالقة المتعلقة بقضايا الضمانات."