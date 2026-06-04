(أ ش أ)

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه بدعم العلاقات الروسية المصرية.

وأعرب بوتين خلال لقائه اليوم الخميس، مع ممثلي وكالات الأنباء العالمية، عن تقديره العالي لجهود الرئيس السيسي، لحل المشاكل في الشرق الأوسط، خاصة القضية الفلسطينية، مؤكدًا دعم روسيا للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف بوتين، أنه يعلم أن الرئيس السيسي يشارك بنشاط في تسوية الأزمة الإيرانية ويتواصل مع جميع الأطراف، مقدما الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بدعم العلاقات الروسية المصرية.

ووصف بوتين الرئيس السيسي بأنه صديق له ولروسيا وهو يعمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى تنفيذ عدة مشروعات خلال السنوات الماضية من بينها مشروع المنطقة الصناعية الروسية وكذلك محطة الطاقة النووية بالضيعة.