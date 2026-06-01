إيران ترفض بيان الاتحاد الأوروبي وتتمسك بحق الدفاع عن النفس

كتب : وكالات

10:23 ص 01/06/2026

علم إيران

شنت وزارة الخارجية الإيرانية هجوماً على الاتحاد الأوروبي بسبب موقفه من الضربات الإيرانية الأخيرة، معتبرة أن الانتقادات الأوروبية تتجاهل، بحسب وصفها، الظروف التي دفعت طهران إلى الرد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي، والذي حمّل إيران مسؤولية تصعيد الموقف بسبب ممارستها ما اعتبرته طهران حقاً في الدفاع عن النفس، يعكس ما وصفه بـ"الاستياء الأخلاقي الانتقائي".

وأضاف بقائي، في منشور عبر منصة إكس، أن البيان الأوروبي يتسم بالنفاق والتهور، على حد تعبيره، لأنه يوجّه الانتقادات إلى الطرف الذي يرد على الهجمات بدلاً من الطرف الذي بدأها.

ودعا المتحدث الإيراني الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بمبادئ سيادة القانون وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن هذه المبادئ لطالما أعلن الاتحاد تمسكه بها.

كما طالب الدول الأوروبية بالتوقف عن ما وصفه باسترضاء المعتدين، وعدم توجيه اللوم إلى الجهات التي ترد على هجمات اعتبرها غير مشروعة.

وأكد بقائي أن الضربات التي نفذتها إيران ضد قواعد وأصول قال إنها استُخدمت في تنفيذ هجمات ضد بلاده تندرج ضمن الإطار القانوني لحق الدفاع عن النفس.

وأشار إلى أن الدول تتحمل مسؤولية قانونية تقتضي عدم السماح باستخدام أراضيها أو منشآتها أو أصولها لتنفيذ عمليات عسكرية أو شن هجمات ضد دول أخرى.

الخارجية الإيرانية الاتحاد الأوروبي العدوان الأمريكي إيران الأمم المتحدة

