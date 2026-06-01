الخارجية الإيرانية: التفاوض لا يعني أن هناك ثقة بين أطراف الحوار

كتب : وكالات

11:00 ص 01/06/2026

وزارة الخارجية الإيرانية

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن استمرار التفاوض بين الأطراف لا يعني بالضرورة وجود ثقة متبادلة بينها، مشيرة إلى أن مسار الحوار يجري في ظل تباينات قائمة في المواقف.

وأوضحت الوزارة أن الطرف المقابل يواصل تعديل مواقفه وطرح مطالب جديدة ومتعارضة، وهو ما يؤدي، بحسب وصفها، إلى إطالة أمد المفاوضات وتعقيد مسارها.

وفي ما يتعلق بالجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، شددت الخارجية الإيرانية على أن وقف إطلاق النار في لبنان يمثل جزءاً من أي اتفاق يتم التوصل إليه في هذا الإطار.

وأضافت أن المحادثات الجارية لا تتناول في الوقت الراهن تفاصيل الملف النووي، مؤكدة أن الاهتمام ينصب حالياً على العمل من أجل إنهاء الحرب.

كما أكدت الوزارة أنها تتابع التطورات عن كثب، مشيرة إلى أنها ستتخذ ما تراه من إجراءات ضرورية للدفاع عن سيادة البلاد.

