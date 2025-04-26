بعد اتهامها أمير بريطانيا بالتحرش.. انتحار فرجينيا جيوفري في استراليا (فيديو)

وكالات

أعلنت عائلة فرجينيا جيوفري، إحدى أبرز الناجيات من جرائم الملياردير الأمريكي جيفري إبستين، عن وفاتها منتحرةً عن عمر يناهز 41 عامًا، وذلك في مزرعتها بغرب أستراليا.

وقالت العائلة في بيان صادر اليوم السبت:

"بقلوبٍ مفجوعة، نعلن وفاة فرجينيا الليلة الماضية في مزرعتها بغرب أستراليا"، مضيفة أن الراحلة "فقدت حياتها منتحرةً، بعد أن عاشت ضحيةً للاعتداء الجنسي والاتجار بالجنس طوال حياتها.. لقد كانت محاربةً شرسة في مكافحة الاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر، ونورًا أراح العديد من الناجين".

🔥 ¡Impactante! Virginia Giuffre, la mujer que destapó los abusos de Epstein y denunció al príncipe Andrés, muere por “suicidio” tras recuperarse de ser atropellada.



¿De verdad alguien cree esta historia? El caso más incómodo vuelve a sacudir al poder. pic.twitter.com/A7mksef0Iw — Pasiones Ocultas (@LatidosDePasion) April 26, 2025

وأكدت الشرطة الأسترالية أن خدمات الطوارئ عثرت على امرأة فاقدة للوعي في منزلها بالقرب من بيرث، ليلة الجمعة، وأُعلنت وفاتها في مكان الحادث رغم محاولات الإنعاش، موضحة أن وفاتها لا تُعتبر "مثيرة للريبة".

Jeffrey Epstein accuser Virginia Giuffre previously said "in no way, shape or form am I suicidal…"



"Too many evil people want to see me quieted."



Today, her death was ruled a suicide. pic.twitter.com/Q69ZDOwNQa — Remarks (@remarks) April 26, 2025

وكانت جيوفري، وهي أم لثلاثة أطفال، قد لعبت دورًا محوريًا في كشف جرائم إبستين، إذ اتهمته في عام 2019 بالاتجار بها جنسيًا وإجبارها على ممارسة الجنس مع أصدقائه، من بينهم الأمير البريطاني أندرو، عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.

كما زعمت أن الأمير كان يعلم بأنها كانت قاصرًا آنذاك في الولايات المتحدة.

وقد نفى الأمير أندرو هذه الادعاءات بشكل متكرر.

ويُذكر أن جيفري إبستين كان قد وُجهت إليه تهم الاتجار الجنسي بالقاصرين والتآمر في يوليو 2019، قبل أن ينتحر داخل محبسه بعد شهر واحد من اعتقاله.