بعد اتهامها أمير بريطانيا بالتحرش.. انتحار فرجينيا جيوفري في استراليا (فيديو)

أعلنت عائلة فرجينيا جيوفري، إحدى أبرز الناجيات من جرائم الملياردير الأمريكي جيفري إبستين، عن وفاتها منتحرةً عن عمر يناهز 41 عامًا، وذلك في مزرعتها بغرب أستراليا.

وقالت العائلة في بيان صادر اليوم السبت:

"بقلوبٍ مفجوعة، نعلن وفاة فرجينيا الليلة الماضية في مزرعتها بغرب أستراليا"، مضيفة أن الراحلة "فقدت حياتها منتحرةً، بعد أن عاشت ضحيةً للاعتداء الجنسي والاتجار بالجنس طوال حياتها.. لقد كانت محاربةً شرسة في مكافحة الاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر، ونورًا أراح العديد من الناجين".

وأكدت الشرطة الأسترالية أن خدمات الطوارئ عثرت على امرأة فاقدة للوعي في منزلها بالقرب من بيرث، ليلة الجمعة، وأُعلنت وفاتها في مكان الحادث رغم محاولات الإنعاش، موضحة أن وفاتها لا تُعتبر "مثيرة للريبة".

