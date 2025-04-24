استطلاع: 54% من الأمريكيين غير راضين عن أداء ترامب

وكالات

كشف استطلاع رأي لصحيفة "إيكونومست" وشركة "يوجوف"، أن الأمريكيين يشعرون بالاستياء من طريقة تعامل الرئيس دونالد ترامب مع منصبه كرئيس للولايات المتحدة.

وأوضح الاستطلاع، أن 54% من الأمريكيين غير راضين بدرجات متفاوتة عن أداء ترامب مقابل 41% راضين عن أدائه، مشيرا إلى أن نسبة الرضا عن أداء الرئيس الأمريكي انخفضت من 93% إلى 86% بين الجمهوريين.

القضايا، والتي تسببت في إثارة الجدل داخليًا وخارجيًا، ما أدى لتراجع شعبيته.

وأظهر استطلاع رأي أجرته وكالة "رويترز"، خلال 6 أيام ونشرته الاثنين الماضي، أن 42% من المواطنين الأمريكيين أشادوا بأداء ترامب في منصب الرئيس، النسبة التي انخفضت عن نتائج الاستطلاع المماثل الذي جرى قبل 3 أسابيع، إذ كانت نسبة التأييد لأداء الرئيس الأمريكي عند مستوى 43%، وكذلك عن نتائج الاستطلاع الذي أجري بعد ساعات من تنصيبه في 20 يناير، والتي بلغت آنذاك 47%.

وقال حوالي 83% من الأمريكيين ممن شملهم الاستطلاع، إن الرئيس دونالد ترامب يجب أن يمتثل لأحكام القضاء الفدرالي حتى إن لم تكن تعجبه، وذلك في إشارة إلى انتهاك مسؤولي إدارة ترامب للحكم القضائي بشأن تعليق ترحيل المهاجرين الذين يُعتقد أنهم أعضاء في عصابة إجرامية فنزويلية، ولم تكن لديهم إمكانية للطعن في قرار ترحيلهم.

بينما أعرب 57% عن معارضتهم لتعليق تمويل الجامعات في حال كان الرئيس غير متفق مع سياساتها، وذلك على خلفية التصعيد الأخير الذي أثاره ترامب مع الجامعات التي اتهمها البيت الأبيض بـ"معاداة السامية"، وأبرزها الصدام مع جامعة هارفارد، مهددًا بإيقاف التمويل الفيدرالي المقدم لها.

وكشف الاستطلاع الأمريكي، أن 66% من المشاركين يعتقدون أن الرئيس يجب ألا يسيطر على المؤسسات الثقافية مثل المتاحف والمسارح الوطنية، وذلك بعد توجيهات ترامب لمؤسسة "سميثسونيان" المشرفة على العديد من المتاحف والمكاتب بشأن محاربة الأيديولوجية "غير المناسبة" ومحاولته لدخول مجلس إدارة مركز كينيدي الثقافي.













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