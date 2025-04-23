تحذيرات سرية.. أكسيوس تكشف سبب تراجع ترامب عن تصريحاته تجاه الصين

وكالات

ذكر موقع أكسيوس الأمريكي عن مصادر قولها، أن تخفيف الرئيس دونالد ترامب من حدة تصريحاته تجاه الصين جاء بسبب تحذيرات سرية وجهتها له كبرى المتاجر الأمريكية، وذلك وفق ما أفادت المصادر.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله، إن ترامب أظهر استعداده لإبرام صفقة بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، في حين وافقت بكين.

وأضاف الموقع أن الرئيس الأمريكي، يعتقد أنه يدير عملية تفاوض وهو متفائل بإمكانية المضي قدمًا في ذلك، وفق ما أوضحه مسؤول أمريكي.

وتابع المسؤول الأمريكي في تصريحاته للموقع، أن مسؤولون في البيت الأبيض شعروا بالاستياء من فكرة تراخي وتراجع ترامب عن سياساته الاقتصادية ضد بكين.

وأعلن الرئيس الأمريكي، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لن تلعب "لعبة قاسية" مع الصين، وأن الرسوم الجمركية المفروضة على بكين لن تظل كما هي عند 145%، وأيضًا لن تنخفض إلى الصفر، موضحًا الرسوم المفروضة على الصين البالغة 145% "مرتفعة للغاية" ولن تكون مرتفعة إلى هذا الحد، ولكنها ستنخفض بشكل كبير".