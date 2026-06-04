ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه قد يبقي على حلبة نزالات الفنون القتالية المختلطة "يو.إف.سي"، التي تشيد حاليا في حديقة البيت الأبيض، منشأة دائمة.

وشبه الرئيس الجمهوري الحلبة، التي تشيد من أجل ليلة من القتال في القفص احتفالا بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، في عيد ميلاد تراب الثمانين، ببرج إيفل الفرنسي الذي كان من المفترض تفكيكه بعد 20 عاما من بنائه في 1889.

قال ترامب مبتسما في مقطع فيديو على "تيك توك": "نبني شيئا أمام البيت الأبيض يجذب الكثيرين سيقام فيه نزال يو.إف.سي كبير في 14 يونيو ربما لن نهدمه أبدا".

ولم يتضح ما إذا كان ترامب، الذي اشتهر بمخالفة قواعد البيت الأبيض، يلمح إلى خطة قيد الدراسة أم أنه كان يمزح على المنصة، التي تحظى بشعبية بين الشباب.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.

وسيكون النزال، الذي من المتوقع أن يحضره أكثر من 4000 شخص، جزءا من سلسلة من الأحداث في واشنطن العاصمة بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يكون الكثير من هؤلاء المتفرجين من أفراد الجيش.

ونُصبت 4 هياكل معدنية عملاقة أمام البيت الأبيض، وتطل على شرفة ترومان، وهي شرفة ذات أعمدة تطل على الحديقة الجنوبية وستعلَق شاشات الفيديو عليها، وفقا للغد.