إعلان

ترامب: قد نبقي على حلبة الفنون القتالية بحديقة البيت الأبيض

كتب : وكالات

03:25 ص 04/06/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه قد يبقي على حلبة نزالات الفنون القتالية المختلطة "يو.إف.سي"، التي تشيد حاليا في حديقة البيت الأبيض، منشأة دائمة.

وشبه الرئيس الجمهوري الحلبة، التي تشيد من أجل ليلة من القتال في القفص احتفالا بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، في عيد ميلاد تراب الثمانين، ببرج إيفل الفرنسي الذي كان من المفترض تفكيكه بعد 20 عاما من بنائه في 1889.

قال ترامب مبتسما في مقطع فيديو على "تيك توك": "نبني شيئا أمام البيت الأبيض يجذب الكثيرين سيقام فيه نزال يو.إف.سي كبير في 14 يونيو ربما لن نهدمه أبدا".

ولم يتضح ما إذا كان ترامب، الذي اشتهر بمخالفة قواعد البيت الأبيض، يلمح إلى خطة قيد الدراسة أم أنه كان يمزح على المنصة، التي تحظى بشعبية بين الشباب.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.

وسيكون النزال، الذي من المتوقع أن يحضره أكثر من 4000 شخص، جزءا من سلسلة من الأحداث في واشنطن العاصمة بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يكون الكثير من هؤلاء المتفرجين من أفراد الجيش.

ونُصبت 4 هياكل معدنية عملاقة أمام البيت الأبيض، وتطل على شرفة ترومان، وهي شرفة ذات أعمدة تطل على الحديقة الجنوبية وستعلَق شاشات الفيديو عليها، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب البيت الأبيض الرئيس الأمريكي عيد ميلاد ترامب

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ترامب وأمير قطر يبحثان مستجدات الشرق الأوسط وجهود خفض التصعيد
شئون عربية و دولية

ترامب وأمير قطر يبحثان مستجدات الشرق الأوسط وجهود خفض التصعيد
فيديوهات خادشة وإشارات مخلة.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
حوادث وقضايا

فيديوهات خادشة وإشارات مخلة.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
36 مباراة ولقب وحيد.. ماذا قدم ييس توروب مع الأهلي بعد اقتراب رحيله؟
رياضة محلية

36 مباراة ولقب وحيد.. ماذا قدم ييس توروب مع الأهلي بعد اقتراب رحيله؟
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 4-6-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 4-6-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
يعيد كتابة التاريخ.. تعرف على تفاصيل اكتشاف علمي عالمي بجامعة المنصورة
جامعات ومعاهد

يعيد كتابة التاريخ.. تعرف على تفاصيل اكتشاف علمي عالمي بجامعة المنصورة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان