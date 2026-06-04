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ما موقف أمريكا من قيام إسرائيل الكبرى؟- فيديو

كتب : وكالات

01:46 ص 04/06/2026

ماركو روبيو

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أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة لا تدعم مقترحات إسرائيل الكبرى.

وأضاف ماركو روبيو خلال إحاطة بالكونجرس: "هذه ليست سياسة الولايات المتحدة".

وأكد: "لقد دافعنا مرارا وتكرارا وأوضحنا تماما أننا نريد الوضع الراهن، أي عدم اتخاذ أي إجراءات إضافية في الضفة الغربية من شأنها زعزعة استقرار الوضع العام".

وأشار إلى أن إسرائيل اعترفت بالفعل بأنه ليس لديها أي مطالبات إقليمية في لبنان، وهم مستعدون للقيام بذلك، وآمل أن يكون ذلك كتابيا في أقرب وقت ممكن اليوم".

وتابع: "لقد كنا أيضا منخرطين جدا معهم في سوريا وخاصة جنوب سوريا، حيث يجادلون بأنهم بحاجة إلى إنشاء ممر أمني لأنهم يخشون أن تستخدمه إيران لاستهدافهم".

وأضاف: "لهذا السبب انخرطنا مع السلطات السورية لإيجاد حل هناك لا يخشى فيه الإسرائيليون وجود هذا الممر".

وذكر بالنسبة لغزة، أن خطة النقاط العشرين التي تحكم وقف إطلاق النار واضحة تماما، وهي أن تُحكم غزة من قبل كيان يتشكل الآن يضم ضباط شرطة نقوم بتدريبهم حاليا، وقوة استقرار دولية تهيئ الظروف للاستثمار، بما يُمكن من بناء اقتصاد مزدهر، ويجنب الناس العيش بين الركام كما هو الحال في كثير من الأحيان"، قائلا: "هذه هي سياستنا، وهذا ما نسعى إليه"، وفقا لروسيا اليوم.

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