أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيح "نيك أوبرهايدن" لشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى مصر.

وأكد البيت الأبيض في بيان، أنه تم إرسال الترشيحات إلى مجلس الشيوخ الأمريكي.

وبحسب البيت الأبيض جاءت قائمة الترشيح على النحو التالي:

مارك أبرو، من ولاية فلوريدا، ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً للولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية السلفادور.

ألكسندر ألدن، من ولاية فرجينيا، ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً للولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية أذربيجان.

كريستوفر أندرسون، من ولاية ويسكونسن، ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً للولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة كمبوديا.

كارل أندرسون، من ولاية فرجينيا، ليكون المفتش العام لوزارة الخارجية، خلفاً لكارديل كينيث ريتشاردسون الأب.

جي باي، من ولاية فرجينيا، لتولي منصب مساعد وزير الصحة والخدمات الإنسانية.

دونالد بلوم، من ولاية إلينوي، سيتولى منصب مساعد وزير الخارجية الأمريكية.

كاثرين بولز، من ولاية ألاباما، لتكون مساعدة وزير الخارجية الأمريكية.

ستانلي براون، من ولاية فرجينيا، ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً للولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية غينيا الاستوائية.

جوزيف بوركهالتر، من جورجيا، ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً للولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية مولدوفا.

مارك كروز، من ولاية أوريغون، سيتولى منصب مدير دائرة الصحة الهندية التابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية لمدة أربع سنوات.

جوني فيغيروا، من ولاية تينيسي، ليكون سفيراً متجولاً للأمن الصحي العالمي والدبلوماسية، وسفيراً متجولاً ومنسقاً لأنشطة حكومة الولايات المتحدة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على مستوى العالم.

ويليام غرايسون، من ولاية كاليفورنيا، ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً للولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية إندونيسيا.

دوغلاس هولدر، من ولاية فلوريدا، ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً للولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية بلغاريا.

جون هيرلي، من كاليفورنيا، ليكون ممثلاً للولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، برتبة سفير.

رونالد جونسون، من ولاية ماساتشوستس، ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً للولايات المتحدة الأمريكية لدى البوسنة والهرسك.

دانيال جونسون، من ولاية بنسلفانيا، سيتولى منصب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الغربية من ولاية بنسلفانيا لمدة أربع سنوات.

جينيفر جونسون كارول، من ولاية فلوريدا، لتكون سفيرة فوق العادة ومفوضة للولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية ترينيداد وتوباغو.

بول كالمباخ، من ولاية أوهايو، ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً للولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية باراغواي.

فيليب لويس الثالث، من ولاية بنسلفانيا، ليكون مارشال الولايات المتحدة للمنطقة الوسطى من ولاية بنسلفانيا لمدة أربع سنوات.

ماريا لوبيز، من ولاية فلوريدا، ستتولى منصب رئيسة مجلس استئناف شؤون المحاربين القدامى لمدة ست سنوات.

بيتر مكوي، من ولاية كارولينا الجنوبية، ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً للولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية الجبل الأسود.

ناثانيال موريس، من ولاية كنتاكي، ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً للولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية كولومبيا.

كريستوفر نصار، من ولاية أوكلاهوما، سيتولى منصب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الشمالية من ولاية أوكلاهوما لمدة أربع سنوات.

صامويل نيغاتو، من مقاطعة كولومبيا، عضواً في لجنة التجارة الدولية بالولايات المتحدة لفترة تنتهي في 16 يونيو 2029.

كيث نوريكا، من ولاية بنسلفانيا، ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً للولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية ليتوانيا.

بيتر أنتوني باباس، من ولاية نيو جيرسي، ليكون عضواً في لجنة التجارة الدولية بالولايات المتحدة للفترة المتبقية من ولايته التي تنتهي في 16 يونيو 2026، وكذلك لفترة تنتهي في 16 يونيو 2035.

دانيال بيريز، من ولاية فلوريدا، ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً للولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.

سيث ريستر، من ولاية فلوريدا، ليكون مارشال الولايات المتحدة للمنطقة الشمالية من فلوريدا لمدة أربع سنوات.

بيتر سنايدر، من ولاية فرجينيا، ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً للولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية الإكوادور.

لورانس سوشا، من ولاية إلينوي، ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً للولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية غامبيا.

بارثولوميو ثانهاوزر، من نيويورك، ليكون عضواً في لجنة التجارة الدولية بالولايات المتحدة لفترة تنتهي في 16 ديسمبر 2027.

دانيال ترافيس، من كاليفورنيا، ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً للولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية سيراليون.

روبرت تروستر، من ولاية أوكلاهوما، سيتولى منصب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الغربية من ولاية أوكلاهوما لمدة أربع سنوات.

ستيفن واينهوفت، من ولاية إلينوي، سيتولى منصب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من ولاية إلينوي لمدة أربع سنوات.

هنري ووستر، من ولاية فرجينيا، ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً للولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية كينيا.

مايكل يونغ، من ولاية يوتا، ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً للولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية صربيا.