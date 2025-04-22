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الجيش التركي يُدمر مغارة لحزب العمال الكردستاني في العراق

03:01 ص الثلاثاء 22 أبريل 2025

الجيش التركي

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وكالات

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن الجيش التركي دمر مغارة لحزب العمال الكردستاني في منطقة عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان على منصة "إكس": إنه تم ضبط أسلحة ومعدات داخل المغارة قبل تدميرها، وفقا لروسيا اليوم.

وأطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان، شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة حزب العمال الكردستاني الإرهابي، الذي تقول إنه "يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران".

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