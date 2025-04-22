بطائرة مسيرة.. مقتل شخص في هجوم روسي بمنطقة خاركيف الأوكرانية



وكالات

أعلن ممثلو الادعاء العام في منطقة خاركيف الأوكرانية، أن شخصا قُتل جراء هجوم روسي على بلدة حدودية بالمنطقة الإثنين.

وأضافوا في تقرير نُشر على تطبيق تليجرام، أن هجوما روسيا بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل رجل على دراجة بخارية في بلدة إيفاشكي، بعد انتهاء وقف إطلاق النار الذي أعلنته موسكو لمدة 30 ساعة بمناسبة عيد القيامة.

وجاء في التقرير، أن قصفا روسيا بالمدفعية استهدف منطقة تضم منازل في كوبيانسك، التي تركز عليها النشاط العسكري الروسي المتزايد في الأشهر القليلة الماضية، وفقا لما ذكرته الغد.

استأنفت روسيا ضرباتها الجوية على مناطق شرق وجنوب أوكرانيا بعد انتهاء هدنة عيد الفصح التي أعلنتها موسكو ليوم واحد، وفق ما أفاد به مسؤولون أوكرانيون الإثنين.

بينما دوّت صفارات الإنذار في العاصمة كييف وعدة مناطق شرقية أخرى.

وقال حاكم دنيبروبيتروفسك، سيرجي ليساك، إن الجيش الروسي أطلق طائرات مسيرة على المنطقة.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن أضرار في أحد المنازل واندلاع حريق بمصنع للمواد الغذائية، دون تسجيل إصابات.

في الجنوب، أشار حاكم ميكولايف، فيتالي كيم، إلى أن غارات جوية روسية استهدفت المدينة فجر الاثنين، إذ هاجم العدو المدينة بصواريخ يُجرى تحديد نوعها، دون تسجيل ضحايا أو أضرار مؤكدة.

وبحسب أولكسندر سينكيفيتش، رئيس بلدية ميكولايف، فقد سُمعت انفجارات في المدينة، ولم يتضح ما إذا كانت ناجمة عن أنظمة الدفاع الجوي أو إصابات مباشرة من الهجمات الروسية.

وأفادت الإدارة العسكرية في كييف على مواقع التواصل الاجتماعي في تمام الساعة 4:41 صباحًا بالتوقيت المحلي، بأنها تحث السكان على التوجه إلى الملاجئ مع استمرار التحذيرات من غارات جوية في أنحاء الشرق ووسط البلاد.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار السبت الماضي بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي، ساريًا حتى منتصف ليل الأحد بتوقيت موسكو، دون أن يمدده.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن ليست هناك أوامر أخرى بشأن التمديد.