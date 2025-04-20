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لحظة إيقاف عروس في مركبة تسير بسرعة جنونية للوصول إلى حفل زفافها (فيديو)

03:38 م الأحد 20 أبريل 2025

ايقاف عروس

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وكالات

أوقفت الشرطة الأمريكية سيارة كانت تسير بسرعة جنونية وصلت إلى 105 أميال في الساعة (168.9 كيلومترًا في الساعة) على طريق سريع في منطقة بورت سانت لوسي، بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأرادت الشرطة إلقاء القبض على السائق، لكنها تفاجأت بجلوس عروس، متأخرة على حفل زفافها، بجواره، وكان يحاول إيصالها إلى الحفل، لذلك سمح الضابط له بالاستمرار في القيادة، لكنه أعطاه موعدًا إلزاميًا للمحكمة.

وقالت إدارة شرطة بورت سانت لوسي في بيان: "كان من المفترض أن يبدأ الحفل الساعة 2:30 ظهرًا في ستيوارت، لكن هاتين السيدتين كانتا لا تزالان في بورت سانت لوسي، وأوقفتهما إحدى وحداتنا غير المميزة". وسمح الشرطي لها بالاستمرار حتى لا تفوت يوم زفافها، لكنه منح السائق موعدًا إلزاميًا للمحكمة.

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