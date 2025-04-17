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أردوغان: عانينا في هذه المنطقة من الحروب ونريد رؤية أيام يسودها العدل والاستقرار

03:34 م الخميس 17 أبريل 2025

رجب طيب أردوغان

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وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن أنقرة تريد أن تنتهي المذبحة في غزة وأن تجد سوريا بيئة سلمية تتوق إليها منذ 14 عاما، كما تريد أن تنتهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا بسلام عادل.

وأشار أردوغان، إلى أن على دول المنطقة الاتحاد في صف واحد ضد أعداء الوطن و"نقف إلى جانب السلام والاستقرار دائما"، مضيفا "عانينا في هذه المنطقة من الحروب والنزاعات ونريد رؤية أيام جديدة يسود فيها العدل والاستقرار والأمان".

وأكد أردوغان، أن تركيا تؤمن بالسلام وتريد الأمان والاستقرار لكل الدول وستعمل من أجل ذلك، مشيرا إلى أن أنقرة وصلت إلى مرحلة متقدمة في مكافحة التنظيمات الإرهابية وستصل إلى هدف "تركيا خالية تماما من الإرهاب".

وأضاف الرئيس التركي: "نريد الانتهاء تماما من التنظيمات الإرهابية التي سفكت دماءنا منذ 40 سنة وسنفتح صفحة جديدة في مستقبل تركيا عند تحقيق هذا الهدف".

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رجب طيب أردوغان أوكرانيا روسيا
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