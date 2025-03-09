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البث العبرية: إسرائيل تعترف بأنها لم تمتلك معلومات كافية بأماكن احتجاز الأسرى بغزة

09:23 م الأحد 09 مارس 2025

نتنياهو

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وكالات

قالت هيئة البث العبرية، الأحد، إن المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية تعترف أنها لم تمتلك معلومات كافية بأماكن احتجاز الأسرى بغزة.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا متوترا مع رئيس الشاباك رونين بار الخميس الماضي وطالبه بالاستقالة والأخير رفض.

وفي سياق منفصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير عين آفي دوفرين متحدثًا رسميًا باسم الجيش، فيما صدق وزير الدفاع يسرائيل كاتس على التعيين.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن حكومته تخوض القتال على 7 جبهات، مشدداً على عزم إسرائيل تحقيق النصر والوصول إلى جميع أهداف الحرب.

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