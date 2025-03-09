زلزال بقوة 7. 4 يضرب جنوب اليونان

(د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 7 . 4 درجة على مقياس ريختر، غرب شبه جزيرة بيلوبونيز الواقعة في جنوب اليونان، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، وكان مركزه يقع بالقرب من "نيا فيجاليا" في منطقة إيليا، بحسب ما أوردته صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية.

ووقع الزلزال في الساعة 0213 صباحا، وكان على عمق 20 كيلومترا، بحسب معهد الجيوديناميكية التابع للمرصد الوطني في أثينا.

وشعر السكان بالزلزال في عدة مناطق من بيلوبونيز، ولا سيما في مناطق إيليا وأركاديا وميسينيا، دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.