بولندا تتجه لتوقيع عقد بملياري دولار مع أمريكا لبرنامج دفاع جوي

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قال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، إن بلاده سوف توقع عقدا بقيمة ملياري دولار مع الولايات المتحدة اليوم الإثنين، لتوريد الدعم اللوجيستي لأنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت.

وقال وزير الدفاع لشبكة بولسات في كراكوف "الدفاع الجوي هو أكبر استثمار في الجيش البولندي ويتطلب أكبر تمويل.. وهذا هو حماية السماء البولندية وهذا في نطاق المجال الجوي البولندي، وبالتالي فهو أولوية قصوى لنا ومن المهم للغاية أن يكون هناك تعاون بولندي أمريكي في هذا المجال"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وحث رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الاتحاد الأوروبي على إنشاء درع دفاع جوي لتعزيز قدرة التكتل على ردع العدوان. وتقديم الدعم الفني والتدريب هو الخطوة النهائية حتى تصبح بطاريات باتريوت عملياتية بشكل كامل.