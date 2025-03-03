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وزير دفاع الاحتلال يهدد: "سنفتح أبواب جهنم" إذا لم تُفرج حماس عن الأسرى

09:20 م الإثنين 03 مارس 2025

يسرائيل كاتس

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وكالات

هدد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بتصعيد عسكري واسع النطاق ضد قطاع غزة في حال لم تفرج حركة حماس عن الأسرى الإسرائيليين قريبًا.

وقال كاتس في تصريحات له، اليوم، إنه "إذا لم تفرج حماس عن الأسرى قريبًا، فسنغلق أبواب غزة ونفتح أبواب جهنم"، مشددًا على أن إسرائيل مستعدة للعودة إلى القتال حتى تحقيق ما وصفه بـ"الحسم الكامل".

وأضاف: "الثمن الباهظ الذي دفعناه والمستعدون لدفعه يهدف إلى الإفراج السريع عن جميع الأسرى".

وأشار كاتس إلى أن إسرائيل، رغم رفض حماس خطة ويتكوف، استجابت لطلب الوسطاء لمنح بضعة أيام إضافية للمفاوضات.

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