فوكس نيوز: مسيحيو أمريكا يدفعون ترامب للاعتراف بسيادة إسرائيل على الضفة الغربية

وكالات

أفادت قناة "فوكس نيوز"، بأن مجموعة مؤثرة من المسيحيين الأمريكيين تسعى لدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاعتراف بسيادة إسرائيل على الضفة الغربية.

وقالت القناة الإعلامية الأمريكية، إن المجموعة أكدت علنًا حق اليهود في يهودا والسامرة (مصطلح إسرائيلي للإشارة للضفة الغربية) باعتبارها القلب التوراتي لإسرائيل، على حد زعمهم.

وفي فبراير الماضي، كشف تقرير صادر عن دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، أن إسرائيل تسرع من وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، في إطار تنفيذ سياسة الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.

وأشار التقرير إلى أن حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون حاليًا في مستوطنات الضفة، من بينهم 240 ألفًا في القدس المحتلة.

كما لفت أيضًا إلى أن إسرائيل صممت مجموعة جديدة من الإجراءات لإحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية أمنية ومدنية كاملة.

وتشمل هذه الإجراءات نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية العسكرية إلى إدارة مدنية جديدة تحت سيطرة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن صراحة عن نيته ضم المنطقة "ج" إلى إسرائيل.