وزير إسرائيلي: فوز فيلم "لا أرض أخرى" بجائزة الأوسكار لحظة حزينة لعالم السينما

(وكالات)

قال وزير الثقافة الإسرائيلي، ميكي زوهر، اليوم الاثنين، إن فوز فيلم لا أرض أخرى بجائزة الأوسكار يمثل "لحظة حزينة لعالم السينما"، مشيراً إلى أن الفيلم يقدم، بحسب زعمه، رواية مشوهة عن إسرائيل.

ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن زوهر قوله إن صناع الفيلم اختاروا ترويج روايات تعمل على تشويه صورة إسرائيل بدلاً من تقديم رؤية متوازنة تعكس تعقيدات الواقع، وفق تعبيره.

وأضاف زوهر، أن السينما يجب أن تكون منصة لعرض الحقائق بشكل موضوعي وليس لتشويه صورة أي دولة، معتبراً أن منح الأوسكار لهذا الفيلم يعد انتصاراً لما وصفه بـ"الأجندات المغرضة" التي تهدف إلى الإساءة لإسرائيل في المحافل الدولية.

ويأتي هذا الجدل في أعقاب تتويج فيلم لا أرض أخرى بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي، حيث يسلط الضوء على الحرب الإسرائيلية والعدوان من منظور مختلف، وهو ما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية.