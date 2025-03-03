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مقتل وإصابة 6 أشخاص في عملية طعن بحيفا

10:38 ص الإثنين 03 مارس 2025

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وكالات

أفادت الإذاعة الإسرائيلية نقلًا عن مسعف بمقتل شخص في عملية طعن بحيفا.

وفيما سبق قالت الإذاعة الإسرائيلية إن 6 مصابين سقطوا في عملية طعن بموقف حافلات قرب مجمع تجاري بحيفا.

بينما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن جهاز الشرطة بأن حادث حيفا هجوم بإطلاق نار.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة يسرائيل هيوم بسقوط 4 مصابين في عملية طعن في حيفا وأشارت إلى أن خلفية العملية قيد الفحص.

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