قبل السحور.. فقع عين شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالفيوم

الفيوم - حسين فتحى:

أصيب شاب في مشاجرة بين أصحاب المحلات بأحد الأسواق مدينة الفيوم خلف مسجد عبدالله وهبي، بسبب التنافس على البيع والشراء وقيام بعض المحلات بخفض في أسعار معرضوتها، مما أدى إلى التشابك بين الشباب العاملين في المحلات واستخدام الأسلحة البيضاء والتراشق بالزجاجات الفارغة أسفر عن إصابة شخص بفقع في عينه.

وتلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطار من المقدم محمد فؤاد مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بإبلاغ الأهالي بحدوث مشاجرة بين العاملين بمحلات التجارية بوسط مدينة الفيوم شارع العريان.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان الفيوم إلى مكان الحادث، وجرى السيطرة على المشاجرة وإعادة الحياة للسوق التجاري وضبط المتسببين فيها.

وانتقلت سيارة مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة، إذ تم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم والفحوصات الطبية.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.