هل يتم إرسال عسكريين أوروبيين إلى أوكرانيا الأسابيع القادمة؟



وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن أي عسكريين أوروبيين لن يرسلوا إلى أوكرانيا في الأسابيع القريبة القادمة.

وأشار إلى أن هذا قد يكون ممكنا بعد إحراز "هدنة ثابتة"، وفقا لروسيا اليوم.

وقال: "في الأسابيع القادمة لن يكون هناك جنود أوروبيون على أراضي أوكرانيا".

وأضاف أنه قبل إرسال العسكريين من الضروري ضمان هدنة ثابتة وإجراء مفاوضات ستستغرق أسابيع طويلة.

وأكد: "نحن نريد السلام، لكننا لا نريده بأي ثمن أو بدون أي ضمانات".

وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تزيد من النفقات الدفاعية إلى ما بين 3 و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن باريس تنفق نحو 2% على تلك الأغراض.

وأضاف أن الاستثمارات العامة في هذا المجال قد تتطلب في المرحلة الأولى ما لا يقل عن 200 مليار يورو.

يأتي ذلك في أعقاب اجتماع قادة عدد من الدول الأوروبية وقيادة الاتحاد الأوروبي في لندن، الأحد، بحث المشاركون فيه دعم أوكرانيا على خلفية توتراتها مع واشنطن وإمكانية وقف الدعم العسكري الأمريكي لكييف.