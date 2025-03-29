أفغانستان.. طالبان تفرج عن امرأة أمريكية بوساطة قطرية

واشنطن - (أ ب)

قال مصدر مطلع إنه تم الإفراج عن امرأة أمريكية احتجزتها طالبان لأسابيع في أفغانستان.

وقال المصدر الذي تحدث إلى وكالة أسوشيتد برس (أب) شريطة عدم الكشف عن هويته إنه تم أمس الأول الخميس الإفراج عن "فاي دايل هال"، التي تم احتجازها في فبراير على خلفية تهم باستخدام طائرة مسيرة بدون تصريح، في إطار اتفاق ساعد مفاوضون قطريون على الوساطة فيه.

وأكد زلماي خالدزاد، السفير الأمريكي السابق لدى أفغانستان، في منشور عبر منصة إكس، الإفراج عن هال مع صورة لها وقال إنها ستكون "في طريقها للوطن قريبا".

ويعتقد أن هال هي رابع أمريكية يتم الإفراج عنها من أفغانستان منذ يناير.

وقال مسؤولون في العاصمة الأفغانية كابول مؤخرا إن الولايات المتحدة ألغت مكافآت كانت مرصودة على ثلاثة شخصيات أفغانية بارزة، من بينهم وزير الداخلية الذي يرأس شبكة قوية متهمة بشن هجمات على الحكومة الأفغانية السابقة المدعومة من الغرب.