"لا بد أنك تمزح معي!".. هيلاري كلينتون تسخر من ترامب بعد حادثة "سيجنال"

وكالات

علقت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، على حادثة تطبيق "سيجنال" بشأن إضافة رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك" لمجموعة دردشة سرية على التطبيق تناقش خطط الهجوم على جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن.

وسخرت كلينتون من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور على منصة "إكس"، قائلة: "لا بد أنك تمزح معي!"، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

👀 You have got to be kidding me.https://t.co/IhhvFvw6DG pic.twitter.com/bnNG4dGSpI — Hillary Clinton (@HillaryClinton) March 24, 2025

ومن جانبه، نفى ترامب مشاركته في المحادثات السرية على تطبيق "سيجنال"، قائلًا: "لم أكن منخرطًا في موضوع المحادثة السرية على سيجنال".

وفي وقتٍ سابق من الثلاثاء، قال ترامب، إنه لا يعلم شيئًا حول إضافة صحفي عن طريق الخطأ إلى مجموعة مراسلة سرية فيها كبار المسؤولين لمناقشة توجيه ضربات ضد الحوثيين في اليمن.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي براين هيوز، بعد أن كشف الصحفي جيفري جولدبرج، أنه تلقى مسبقًا عبر تطبيق "سيجنال" خطة تفصيلية للغارات الأمريكية في 15 مارس ضد الحوثيين: "يبدو في هذا الوقت أن سلسلة الرسائل المذكورة في المقال أصلية، ونحن نحقق في كيفية إضافة رقم عن طريق الخطأ".

ووفق رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"، جيفري جولدبرج، فإنه تلقى في 11 مارس، طلب اتصال على تطبيق "سيجنال" من مستخدم تم تعريفه باسم مايك والتز، مستشار الأمن القومي الأمريكي.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذه الحادثة تأتي بعد 9 سنوات من حملة دونالد ترامب التي شنها ضد هيلاري كلينتون، والتي اتهمها فيها باستخدام خادم بريد إلكتروني خاص حينما كانت وزيرة للخارجية، وهو ما استغله ترامب سياسيًا بشكل واسع خلال حملته الانتخابية عام 2016.