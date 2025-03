"لا بد أنك تمزح معي!".. هيلاري كلينتون تسخر من ترامب بعد حادثة "سيجنال"

وكالات

علقت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، على حادثة تطبيق "سيجنال" بشأن إضافة رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك" لمجموعة دردشة سرية على التطبيق تناقش خطط الهجوم على جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن.

وسخرت كلينتون من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور على منصة "إكس"، قائلة: "لا بد أنك تمزح معي!"، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

👀 You have got to be kidding me.https://t.co/IhhvFvw6DG pic.twitter.com/bnNG4dGSpI