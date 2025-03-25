موسكو: تسليم محطة زابوريجيا النووية لأوكرانيا أو أي دولة أخرى غير ممكن

وكالات

قالت وكالة "تاس" للأنباء نقلا عن وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، إن محطة زابوريجيا للطاقة النووية هي منشأة نووية روسية، مؤكدة أن تسليم السيطرة عليها لأوكرانيا أو لأي دولة أخرى غير ممكن.

وفي فبراير الماضي، حمّلت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا، مسؤولية فشل عملية تناوب المراقبين الدوليين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية.

ونشرت الوزارة، مقاطع مصورة، قالت إنها تظهر على ما يبدو جنودا أوكرانيين يقصفون قافلة من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب قائمة بالأحداث مرفقة بالطوابع الزمنية.

وأعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إلغاء التناوب المخطط له بسبب نشاط عسكري مكثف في المنطقة.

وقال جروسي "من غير المقبول تماما تعريض سلامة موظفينا للخطر بهذه الطريقة" مضيفا أنه على اتصال وثيق بالجانبين.

وتخضع محطة زابوريجيا وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، للسيطرة الروسية، منذ مارس 2022.

ويتناوب مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانتظام في المحطة وعادة ما يسافرون عبر خط الجبهة الروسي الأوكراني إلى المنطقة التي تسيطر عليها كييف.