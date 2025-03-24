وفاة ميا لوف أول نائبة جمهورية من أصول إفريقية في الكونجرس الأمريكي

(وكالات)

توفيت النائبة الأمريكية السابقة ميا لوف، التي تعد أول امرأة من أصول إفريقية تُنتخب عن الحزب الجمهوري في الكونجرس، عن عمر ناهز 49 عامًا.

وأعلنت عائلتها نبأ وفاتها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، مشيرة إلى أنها فارقت الحياة بسلام في منزلها بمدينة ساراتوجا سبرينجز بولاية يوتا، بعد صراع مع سرطان الدماغ. وكانت لوف قد خضعت مؤخرًا لعلاج مناعي كجزء من تجربة سريرية في مركز أورام الدماغ بجامعة "ديوك"، إلا أن حالتها تدهورت في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لابنتها.

وقالت عائلتها في بيان: "بقلوب ممتنة ومفعمة بالمشاعر، نعلن بأسى وفاة ميا، التي أثرت في حياتنا بعمق. نشكر الجميع على دعواتهم وتعازيهم ورسائل الدعم".

من جانبه، وصف حاكم ولاية يوتا، سبنسر كوكس، النائبة الراحلة بأنها "صديقة حقيقية"، مشيدًا بإرثها الذي ألهم كل من عرفها.

بدأت ميا لوف مسيرتها السياسية عام 2003، عندما فازت بمقعد في مجلس مدينة ساراتوجا سبرينجز، وهي منطقة تشهد نموًا سريعًا جنوب مدينة سولت ليك. ثم أصبحت لاحقًا رئيسة لبلدية المدينة. وفي عام 2012، خاضت انتخابات مجلس النواب الأمريكي أمام النائب الديمقراطي جيم ماثيسون، لكنها خسرت بفارق ضئيل. إلا أنها عادت للمنافسة في 2014، ونجحت في الفوز على المرشح دوج أوينز بفارق 7,500 صوت، محققة إنجازًا تاريخيًا بانتخابها كأول امرأة سوداء تنتمي للحزب الجمهوري في الكونجرس.



وخلال مسيرتها، كانت لوف تُعتبر نجمة صاعدة في الحزب الجمهوري، لكنها حافظت على مسافة بينها وبين الرئيس دونالد ترامب، الذي لم يكن يحظى بشعبية واسعة في يوتا خلال حملته الانتخابية عام 2016.



