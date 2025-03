الـF-47 ضد إمبراطور الصين الأبيض.. كيف أطلق ترامب حرب النجوم فعليا؟

كتب- أشرف جهاد:

في مكتبه بالبيت الأبيض، جلس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رابطا يديه إلى بعضها، وهو يقدم للأمريكيين، أمس، أولى طائرات بلادهم من الجيل السادس المقاتلة F-47 (إف-47). وفي حين كانت تحمل شاشة العرض خلف ترامب صورة مقاتلته الـF-47، إلا أن كلام الرئيس الأمريكي كان يحمل إشارات واضحة لمقاتلة أخرى هي "إمبراطور الصين الأبيض" التي أقلقت أمريكا منذ كشف نموذجها الأولي قبل 4 أشهر، حتى أنه ختم كلامه نافخا في صورة مقاتلته الجديدة، قائلا: "سنضمن بها أن تواصل الولايات المتحدة هيمنتها على السماء".

فهل ضمن ترامب بإعلانه تواصل هيمنة أمريكا على السماء، أم أنه بدأ بالفعل حرب النجوم، وأشعل الصراع على السماء مع الصين وباقي المنافسين العالميين (روسيا والاتحاد الأوروبي)؟

Air Force Chief of Staff Gen. David Allvin: The F-47 will be the “crown jewel in the next generation air dominance family of systems.” pic.twitter.com/UZM5xqDOOy