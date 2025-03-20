سموتريتش: نقود ثورة استيطانية في الضفة لمنع قيام دولة فلسطينية

وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن حكومته تقود "ثورة" في الضفة الغربية بهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية ومنع أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية.

وأضاف سموتريتش، في تصريحات له اليوم، أن الحكومة سجلت "رقمًا قياسيًا سنويًا" في الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة، مشيرًا إلى أن مستوطنة غوش عتصيون شهدت توسعًا غير مسبوق في المشاريع الاستيطانية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وسط إدانات فلسطينية ودولية، حيث تعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام أي حل سياسي للصراع.