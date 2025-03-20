إعلان

سموتريتش: نقود ثورة استيطانية في الضفة لمنع قيام دولة فلسطينية

11:12 م الخميس 20 مارس 2025

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن حكومته تقود "ثورة" في الضفة الغربية بهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية ومنع أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية.

وأضاف سموتريتش، في تصريحات له اليوم، أن الحكومة سجلت "رقمًا قياسيًا سنويًا" في الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة، مشيرًا إلى أن مستوطنة غوش عتصيون شهدت توسعًا غير مسبوق في المشاريع الاستيطانية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وسط إدانات فلسطينية ودولية، حيث تعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام أي حل سياسي للصراع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي منع قيام دولة فلسطينية تصاعد السياسات الاستيطانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

ما خيارات حماس بعد استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة؟
أمطار خفيفة وشبورة مائية .. الأرصاد تعلن طقس الأسبوع الأخير من شهر رمضان