بعد احتجازه لـ880 يومًا.. إيران تطلق سراح الفرنسي أوليفييه جروندو

دبي - (أ ب)

أعلن مسؤولون فرنسيون، اليوم الخميس، أنه تم إطلاق سراح المواطن الفرنسي أوليفييه جروندو، السجين لدى إيران منذ أكثر من 880 يوما.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه تم إطلاق سراح جروندو.

ولم يفصح ماكرون عن تفاصيل على الفور بشأن حيثيات إطلاق سراح جروندو، والذي جاء في عيد "النوروز"، وهو رأس السنة الفارسية.

كانت إيران في الماضي أطلقت سراح سجناء في هذه المناسبة.

ويأتي إطلاق سراح أوليفييه جروندو في الوقت الذي تحاول فيه فرنسا وبقية الدول الأوروبية مواصلة المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي الذي يتطور على نحو متسارع.

ومن ناحية أخرى، بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، البالغ من العمر 85 عاما، سعيا لبدء محادثات.

كما يمارس ترامب ضغوطا على طهران على خلفية دعمها للمتمردين الحوثيين في اليمن، حيث شن الجيش الأمريكي حملة جديدة مكثفة من الهجمات الجوية التي تستهدف الجماعة.

ونشر وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، صورة على الإنترنت لجروندو وهو يبتسم على متن ما يبدو أنها طائرة خاصة.

وقال بارو: "سنواصل جهودنا بلا كلل لضمان إطلاق سراح جميع مواطنينا الذين لا يزالون محتجزين كرهائن، ومن بينهم سيسيل كولر وجاك باريس".

ولم تعلن الحكومة الإيرانية على الفور إطلاق سراح جروندو.

وعادة ما يكون الإفراج عن المواطنين الغربيين في إيران له مقابل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن فرنسا اعتقلت امرأة إيرانية تدعم الفلسطينيين، مضيفا أن طهران لا تزال تحاول جمع المزيد من التفاصيل حول قضيتها.