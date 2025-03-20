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نتنياهو خلال هروبه لملجأ الطوارئ: الحوثيون يدفعون الثمن وسيدفعون مزيدًا

10:55 ص الخميس 20 مارس 2025

نتنياهو

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وكالات

قالت القناة 14 العبرية نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء مغادرته قاعة الكنيست لمنطقة محمية، الخميس، إن جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يدفعون الثمن وسيدفعون مزيدا.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن نتنياهو غادر الكنيست وتوجه إلى منطقة محمية بعد دوي صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب، بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن، بحسب روسيا اليوم.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة 13 شخصا أثناء التوجه للملاجئ عقب تفعيل صفارات الإنذار بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل عبوره الأجواء الإسرائيلية.

قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه تم تفعيل إنذارات في عدة مناطق بالبلاد في أعقاب إطلاق صاروخ من اليمن".

وأضاف: أن "سلاح الجو اعترض الصاروخ الذي أطلق من اليمن قبل اختراقه الأجواء الإسرائيلية".


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نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي الحوثيين
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